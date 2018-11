Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve do metro de Lisboa afeta meio milhão de utentes

Paralisação está marcada para dia 6 de novembro, segundo dia da conferência Web Summit.

Por Francisca Genésio | 09:39

A greve dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, convocada para terça-feira, dia 6 de novembro, deverá afetar cerca de meio milhão de utentes.



A paralisação está marcada para o segundo dia da Web Summit, a maior conferência de empreendedorismo, tecnologia e inovação em Lisboa, onde são esperados mais de 70 mil participantes, de acordo com a organização. No ano passado, durante os três dias do evento, o metro transportou 1,4 milhões de utilizadores na linha vermelha (Oriente) - quase meio milhão de utentes por dia.



A paralisação é convocada pelos sindicatos que representam os trabalhadores. Exigem uma atualização salarial superior a 24,50 euros - última proposta do Conselho de Administração da empresa – assim como o pagamento dos dias 24 e 31 de dezembro como feriados.



Outra das reivindicações dos funcionários passa pela atribuição de dois pontos suplementares nas avaliações de desempenho de todos, uma medida que poderá significar uma subida de escalão.



Em abril deste ano, o salário dos funcionários públicos era, em média, de 1468 euros, segundo a Síntese Estatística do Emprego Público. Já o ordenado dos trabalhadores do metro situa-se nos 1812,64 euros.



Um valor que pode chegar aos 2656 euros, consoante os subsídios que cada funcionário recebe.



Lisboa e Porto com metade dos comboios

A paralisação dos funcionários da Infraestruturas de Portugal, que decorreu ontem, registou uma adesão de 13,5%, enquanto que a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FecTrans) indicou uma adesão superior a 80%.



Somente cerca de 270 das mais de 800 viagens programadas a nível nacional, até às 16h00, é que se realizaram. Na cidade de Lisboa e do Porto, apenas metade dos comboios estiveram em circulação.



Metro vai reforçar serviços de apoio

O Metro vai monitorizar a circulação na linha vermelha durante a realização da Web Summit (entre 5 e 8 de novembro na Altice Arena, em Lisboa) com o objetivo de ajustar a oferta à procura.



Está ainda previsto o reforço do serviço de apoio ao cliente em várias estações.



1415

Número de trabalhadores do Metropolitano de Lisboa. Além deste valor, existem ainda 64 dirigentes sindicais. A taxa média de absentismo é de 7,92%. Significa isto que em 22 dias úteis de trabalho os funcionários do metro não trabalham quase dois dias.



200 mil utentes numa noite

O Metro alcançou, na noite de Santo António (12 para 13 de junho deste ano), o recorde de transporte de passageiros. No total, foram mais de 200 mil pessoas em apenas uma noite.