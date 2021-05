Centenas de pessoas que chegavam de voos internacionais acumulavam-se, esta sexta-feira de manhã, em longas filas, sem conseguirem manter o distanciamento, no centro de controlo de fronteira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e no Humberto Delgado, em Lisboa. Uma greve dos inspetores e funcionários do SEF contra a intenção do Governo de extinguir o serviço provocou o cenário caótico.