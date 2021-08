Horas de espera e passageiros aglomerados: Greve do SEF volta a lançar o caos no Aeroporto de Lisboa

A greve dos inspetores do SEF, que se iniciou este sábado, voltou este domingo a lançar o caos no Aeroporto de Lisboa com centenas de pessoas aglomeradas e horas de espera.Este domingo a greve chegou a provocar quatro horas de espera e obrigou a que vários passageiros tivessem de ficar retidos nos respetivos aviões para evitar um aglomerado maior de pessoas no aeroporto da capital.Os funcionários da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciaram no sábado uma greve parcial que vai durar até ao final do mês em defesa dos seus direitos na sequência da reestruturação daquele organismo.A greve foi convocada face à falta de resposta do Governo quanto aos direitos destes inspetores na sequência da aprovação da proposta de lei que prevê a dispersão de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR.O sindicato considera que esta lei "ditará, inapelavelmente, o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras" e lembra que numa reunião em junho o ministro da Administração Interna definiu o final de mês de junho como data limite para apresentar um documento com "os termos em que se asseguravam os direitos" destes inspetores.Esta paralisação poderá provocar transtornos nos aeroportos, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, que alertou este sábado para "expectáveis tempos de espera elevados no controlo de fronteira dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada" nas horas de maior tráfego internacional até ao final do mês.