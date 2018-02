Greve dos guardas prisionais em prisão de Lisboa com adesão de 95%

Paralisação que começou a 22 de fevereiro afetou todo o serviço prestado aos reclusos entre as 16h00 e as 19h00 no EPL.

A greve de sete dias às horas extraordinárias no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) que esta quarta-feira termina teve uma adesão de cerca de 95 por cento, avançou à Lusa o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).



O presidente do sindicato, Jorge Alves, disse que a greve dos guardas prisionais, que começou a 22 de fevereiro, afetou todo o serviço prestado aos reclusos entre as 16h00 e as 19h00 no EPL, como visitas.



Jorge Alves adiantou que a quase totalidade dos 180 guardas prisionais, à exceção de cinco ou seis, fizeram greve às horas extraordinárias, paralisação feita a pedido destes profissionais por causa dos novos horários de trabalho.



Os novos horários de trabalho, em vigor desde 02 de janeiro em seis estabelecimentos prisionais, estão a gerar maior contestação no EPL, onde foram instaurados processos disciplinares a 16 guardas prisionais por terem recusado realizar trabalho extraordinário.



Segundo o novo horário de trabalho, três equipas de guardas prisionais estão ao serviço entre as 08h00 e as 16h00, que são depois rendidas por uma até às 00h00 e por outra até às 08h00.



No período entre as 16h00 e as 19h00, que coincide com o horário das visitas, alimentação, medicação e entrada dos reclusos nas celas, os guardas prisionais têm de estender o seu horário de trabalho através da realização de horas extraordinárias pagas.



Devido à contestação, os três sindicatos do corpo da guarda prisional estiveram reunidos, na semana passada, com a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que "aguarda uma avaliação da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais sobre o impacto do novo horário no funcionamento dos seis estabelecimentos prisionais onde já foi implementado e os contributos de todos os envolvidos".



Jorge Alves disse ainda que até ao final da semana o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional vai enviar ao Ministério da Justiça um balanço dos novos horários.