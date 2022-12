Greve dos guardas prisionais no estabelecimento anexo à PJ com adesão total

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional anunciou esta segunda-feira que a greve dos guardas prisionais do estabelecimento anexo à sede da Polícia Judiciária (PJ) está a registar uma adesão total.

Em declarações à Lusa, o coordenador de Lisboa do sindicato, Frederico Morais, referiu que a greve está a ter uma "adesão de 100% à greve" e avisou que a paralisação destes profissionais pode continuar além dos 13 dias de paragem que foram anunciados, tendo começado esta segunda-feira para durar até ao final do ano: "Temos um período de greve até dia 31, mas já temos um segundo pré-aviso de 01 a 31 de janeiro e, se a direção não fizer nada, mantemos por tempo indeterminado".

Para o sindicato, está em causa a segurança e as condições de trabalho do corpo da guarda prisional a exercer funções nestas instalações, admitindo que a paragem pode ser levantada "a qualquer momento", caso sejam feitas mudanças. No entanto, deixou duras críticas à diretora Fátima Côrte e à sua recondução por mais três anos pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).