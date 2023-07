Greve dos médicos promovida pela FNAM com "adesão elevada"

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, disse hoje, no Porto, que a greve dos médicos de dois dias, que teve início às 0h00, por melhores salários, está a ter uma adesão elevada.

"Espera-se que a adesão seja elevada, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, nas cirurgias e nas consultas externas. No entanto os Serviços mínimos vão ser rigorosamente cumpridos", referiu à agência Lusa, adiantando que ainda é cedo para ter números da adesão.

"Tivemos entre a meia-noite e as 8h00 da manhã basicamente a assegurar serviços mínimos, nos Serviços de Urgência, mas espera-se que a adesão seja elevada, seja nos centros de saúde, seja nos hospitais, seja a todo o nível", declarou à Lusa, acrescentando que os médicos estão revoltados e "querem seriedade em todo este processo", acrescentou a sindicalista.

Hoje pelas 9h15 estavam concentradas mais de 100 médicos à frente do Hospital de São João, no Porto, com frases inscritas em cartazes onde se lia por exemplo: "Na defesa da carreira médica é preciso salvar o SNS. É preciso cuidar de quem cuida."

Os médicos também gritaram frases como: "O povo merece o SNS", "Costa escuta, os médicos estão em luta", "A saúde é um direito, sem ela nada feito", "35 horas para todos sem demoras" ou "Médico motivado, SNS Assegurado".

Os médicos iniciaram às 0h00 desta quarta-feira dois dias de greve, convocada pela Federação Nacional dos Médicos, para exigir "salários dignos, horários justos e condições de trabalho capazes de garantir um SNS à altura das necessidades" da população.

Apesar de as duas últimas reuniões negociais com o Ministério da Saúde estarem agendadas para os dias 7 e 11 de julho, a Federação Nacional dos Médicos decidiu manter a paralisação, que se estende até às 24h00 de quinta-feira, face "ao adiar constante das soluções" e "à proposta insatisfatória" que recebeu da tutela, não excluindo uma nova greve nacional na primeira semana de agosto.