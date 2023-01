Greve dos professores encerra várias escolas em todo o País

Milhares de professores continuam em greve lenvando ao encerramento de várias escolas de Norte a Sul do Pais. A classe luta contra a precariedade na carreira e as propostas do governo para a revisão do regime de recrutamento.



As vozes de protesto na Escola D. Dinis, em Marvila, paralisaram pela primeira vez as aulas desde que os professores iniciaram a greve. A esta paralisação também se juntaram trabalhadores não docentes.







Já em Sintra, no agrupamento Ferreira Castro não houve aulas durante o período da manhã. Professores e pessoal não docente também dão as mãos por melhores condições de trabalho. A sensibilização geral para os problemas da classe é considerado fundamental.



Segundo apurou o CM, a luta dos professores acontece também na escola João Vilarett em Loures, na escola secundária Madeira Torres e também em Santo André, no Barreiro.



Para a tarde desta terça-feira está previsto um protesto em Lisboa.





Entre 10 e 13 de janeiro a Fenprof promove um acampamento junto ao Ministério da Educação, mas o calendário de reinvindicações prossegue. No dia 14 de janeiro o sindicato STOP organiza uma marcha em Lisboa pela escola pública.