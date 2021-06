Greve dos trabalhadores da IP levou à supressão de 72 comboios até às 08h00 de hoje

A CP realizou 184 das 256 ligações ferroviárias que tinha programadas até às 08:00, devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) e suas filiadas, tendo sido suprimidos 72 comboios, segundo fonte oficial da empresa.

De acordo com o balanço feito pela CP à Lusa cerca das 08:30, dos 72 comboios suprimidos, 48 são do serviço regional, 13 de longo curso, sete urbanos de Lisboa e quatro urbanos do Porto.

A CP -- Comboios de Portugal alertou para perturbações na circulação de comboios, em todos os serviços a adiantou que os clientes que tenham adquirido bilhetes para viagens nos comboios dos serviços alfa pendular, intercidades, interregional e regional podem pedir o reembolso total ou a revalidação do título, sem custos.