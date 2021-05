Greve geral de amanhã da CP sem serviços mínimos

A greve geral de amanhã da CP (Comboios de Portugal) organizada por uma organização sindical não vai ter serviços mínimos.

A greve abrange o período entre as 00h00 e as 24h00 de quinta-feira, mas o impacto na circulação poderá estender-se para além desse período, nomeadamente ao final do dia 26 de maio e às primeiras horas da manhã de dia 28 de maio.





Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou revalidação, sem custos.