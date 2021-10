Greve levou à supressão de cerca de 70% dos comboios até às 12h00

A CP realizou 160 das 561 ligações ferroviárias que tinha programadas até às 12h00 devido à greve dos trabalhadores da empresa e da Infraestruturas de Portugal (IP), tendo sido suprimidos 401 comboios, segundo fonte oficial da empresa.

Os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem esta sexta-feira um dia de greve, reivindicando aumentos salariais e um reforço das contratações.

De acordo com o balanço feito pela CP à Lusa, cerca das 12h00, dos 561 comboios programados, realizaram-se 160, foram suprimidos 401, dos quais 112 do serviço regional, 23 de longo curso, 72 comboios urbanos do Porto e 194 urbanos de Lisboa.