Greve na CP arranca amanhã mas são previstas perturbações já esta quarta-feira

A greve de 24 horas dos trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal arranca às 00:00 de quinta-feira, sendo esperadas perturbações já ao final do dia de quarta-feira e também durante as primeiras horas de sexta-feira, segundo a empresa.

Em comunicado, a CP avisa que "a greve abrange o período entre as 00:00 e as 24:00 de dia 27 de maio, mas o impacto na circulação poderá estender-se para além desse período, nomeadamente ao final do dia 26 de maio e às primeiras horas da manhã de dia 28 de maio".

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), da CGTP, não tendo sido decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social.