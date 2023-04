Greve na CP impediu circulação de 58 comboios entre as 00h00 e as 08h00

A greve de trabalhadores da CP paralisou esta quarta-feira a circulação de 58 comboios entre as 00h00 e as 08h00, de acordo com informação divulgada pela empresa.

Num total de 254 comboios programados, foram suprimidos 22 regionais, 26 urbanos em Lisboa, seis urbanos no Porto e quatro em Coimbra.

Mantiveram-se as ligações asseguradas por 196 comboios, dos quais 12 de longo curso, 44 regionais, 89 urbanos em Lisboa, 47 no Porto e quatro em Coimbra.

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) convocou uma greve, durante todo o mês de abril, acusando a empresa de adotar uma "atitude autista e de desconsideração".

Só na quinta-feira, a greve será de 24 horas.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão "aumentos salariais efetivos", a "valorização da carreira da tração" e a melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações sociais, bem como a segurança nas linhas e parques de resguardo do material motor.