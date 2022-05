Suspensos 88% dos comboios da CP entre as 00h00 e as 06h00

A CP suprimiu cerca de 88% dos comboios programados entre as 00h00 e as 06h00 de segunda-feira devido à greve de 24 horas dos trabalhadores para reivindicar aumentos salariais de 90 euros, segundo fonte oficial da empresa.

De acordo com o balanço feito pela CP, Comboios de Portugal à Lusa, entre as 00h00 e as 06h00 de hoje registaram-se 61 supressões, cerca de 88% dos comboios programados, que seriam 69.

"Ontem [domingo] entre as 00h00 e as 24 horas foram suprimidos 191 comboios a nível nacional, cerca de 24% do total de circulações previstas", adiantou ainda a fonte da CP, às 07h00.