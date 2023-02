A CP suprimiu, entre as 00h00 e as 08h00 desta segunda-feira, 58 comboios de um total de 252 programados, devido às greves na transportadora, que começaram no dia 08 deste mês e se prolongam até ao dia 21.

Segundo dados divulgados pela operadora ferroviária, de 252 comboios programados foram realizados 194 e suprimidos 58.

No serviço de longo curso realizaram-se os 12 comboios que estavam previstos, enquanto no regional foram suprimidos 27 comboios de um total de 73.