Greve na CP suprimiu 798 comboios até às 19h00

A greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) levou esta terça-feira à supressão de 798 comboios, de um total de 1.086 estimados, tendo sido cumpridos apenas os serviços mínimos até às 19h00, adiantou a CP.

Os trabalhadores da IP cumprem esta terça-feira o primeiro de dois de greve intercalados, podendo os impactos da paralisação ser ainda sentidos na quarta-feira de manhã.

De acordo com a CP - Comboios de Portugal, no serviço de longo curso foram suprimidos 48 comboios de 66 estimados, sendo que no regional não se realizaram 177 composições de 257 programadas.