Greve na Docapesca levou ao encerramento das lotas

Os trabalhadores da Docapesca cumpriram esta quinta-feira o segundo dia de greve, a nível nacional, em defesa de aumentos salariais e da revisão do Acordo de Empresa, o que levou ao encerramento das lotas, segundo o sindicato que convocou a paralisação.

Paulo Lopes, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (Simamevip) disse à agência Lusa que "a adesão à greve foi total" nos dois dias, com "todas as lotas fechadas de norte a sul do país".

A Lusa tentou confirmar esta informação junto da Docapesca, mas não obteve resposta.