Greve na Justiça sem marcação de faltas

Os funcionários judiciais, em greve desde janeiro, não podem ter marcação de faltas ao serviço. Duas decisões, uma judicial e outra da Procuradoria-Geral da República (PGR), indicam que os serviços do Ministério da Justiça não podem descontar o tempo aos funcionários em greve.Um parecer da PGR, pedido pelo Ministério da Justiça, considera que o modelo de greve - a alguns atos e diligências – não permite a suspensão do contrato de trabalho nem a perda do direito de retribuição pelo tempo em que decorre a greve. No entanto, o “incumprimento parcial da atividade laboral constitui uma infração disciplinar”, pelo que “devem ser desencadeados os competentes procedimentos disciplinares e aplicadas as sanções que vierem a revelar-se justas”.