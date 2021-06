Greve na Transtejo/Soflusa hoje e quinta-feira com previsível condicionamento das ligações

As ligações fluviais da Transtejo/Soflusa entre a Margem Sul e Lisboa vão estar condicionadas esta quarta-feira, e na quinta-feira ao início da manhã e no final do dia, devido a greve dos trabalhadores, não sendo possível garantir o serviço regular.

Na sua página da Internet, a c, que foi marcada em plenário em 25 de maio, alegando que a empresa mantém a sua posição de não negociar aumentos salariais.

Trabalhadores das duas empresas (com uma administração comum), que fazem as ligações fluviais entre a denominada Margem Sul (do Tejo) e Lisboa, estiveram em 20 de maio em greve de três e duas horas por turno.