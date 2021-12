Greve no metro do Porto com grande impacto na cidade

A greve no metro do Porto, marcada para esta quinta-feira, está a causar constrangimentos entre os utilizadores do transporte na cidade invicta.



Ao CM utilizadores do transporte público referiram que a greve está a obrigar a usar vias alternativas ao metro.





Foi necessário "apanhar um táxi" para poder chegar a horas ao trabalho, admitiu uma utilizadora ao. A cliente habitual do metro também mencionou que a greve "prejudica os trabalhadores e não os patrões" pois "o valor dos passes já está pago" e que "os passageiros são os mais prejudicados".O sindicato dos trabalhadores do metro do Porto anunciou que iriam fechar cinco linhas.