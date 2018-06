Circulação de comboios com perturbações

Transportes ferroviários mantém-se com problemas após greve desta segunda-feira.

Por Lusa | 08:00

A circulação ferroviária, que esteve afetada na segunda-feira devido à greve dos trabalhadores do setor, estava às 07:30 desta terça-feira a fazer-se ainda com perturbações, segundo uma fonte da CP.

A "circulação ferroviária está quase normalizada em Lisboa e no Porto, havendo ainda a registar alguns atrasos", disse a fonte.

Na segunda-feira, o presidente da CP -- Comboios de Portugal já tinha dito que as supressões, que se iniciaram no domingo - um dia antes do início da greve -, deveriam manter-se até esta terça-feira, tendo em conta "a natureza e o modelo de exploração da CP".