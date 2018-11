Cerca de quatro dezenas de enfermeiros concentrados no Santa Maria

Greve pode adiar ou cancelar milhares de operações.

Por Lusa | 10:06

Cerca de quatro dezenas de enfermeiros estão concentrados desde as 8h00 desta quinta-feira em frente ao Hospital e Santa Maria, em Lisboa para reivindicar uma carreira digna e mais contratações.

Os enfermeiros de cinco blocos operatórios de hospitais públicos iniciaram esta quinta-feira uma greve de mais de um mês às cirurgias programadas, que pode adiar ou cancelar milhares de operações.

Sónia Viegas, do Movimento Nacional de Enfermeiros, disse à agência Lusa que os enfermeiros lutam "por uma carreira digna, porque a que existe neste momento não está adequada" à classe.



Alguns enfermeiros concentrados esta quinta-feira de manhã têm cravos brancos nas mãos e envergam um crachá na lapela onde se pode ler "É tempo de dizer basta -- greve cirúrgica".



"Temos muitos colegas a fazer muito mais horas do que aquelas que estão contratualizadas, o que leva a uma prestação e cuidados mais deficientes", disse a enfermeira do Hospital de Santa Maria, que pertence ao Centro Hospitalar Lisboa-Norte, salientando que a "situação tem que ser resolvida urgentemente".



Sobre a adesão à greve, Sónia Viegas disse que está perto dos 100% como se estimava e está a afetar essencialmente os blocos operatórios.



Presente no protesto o presidente do Sindicato Democráticos dos Enfermeiros de Portugal, Carlos Ramalho, disse à Lusa que os enfermeiros estão em protesto para manifestar o seu descontentamento devido a um impasse no processo negocial.



"A greve só se iniciou porque se esgotaram todas as possibilidade de diálogo com o governo", disse.



"Os enfermeiros que estão aqui à porta do Santa Maria são os profissionais que deviam estar a trabalhar nos vários blocos operatórios, mas estão em greve" [uma paralisação onde estão a ser garantidos os serviços mínimos], mas as restantes cirurgias estão a ser adiadas", disse o sindicalista.



A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, também se juntou esta quinta-feira à concentração por considerar "justo" o que os profissionais estão a pedir.



"A Ordem não está só ao lado dos enfermeiros, mas também das pessoas, porque esta quinta-feira os enfermeiros não têm condições para tratar das pessoas com dignidade", disse à Lusa Ana Rita Cavaco.



"Não podemos falar em dignidade quando há um enfermeiro para 40 pessoas ou quando há um enfermeiro sozinho a trabalhar num serviço a noite inteira. Isso não dá dignidade a ninguém e pior do que isso oferece um risco de segurança muito grande", disse.



A greve cirúrgica, decretada pela Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE) e pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), irá abranger o Centro Hospitalar Universitário de S. João, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e o Centro Hospitalar de Setúbal.



A paralisação visa "parar toda a cirurgia programada, mantendo, naturalmente, assegurados os cuidados mínimos decretados pelo tribunal", referem os sindicatos em comunicado.



Os enfermeiros reivindicam uma carreira transversal a todos os tipos de contratos e uma remuneração adequada às suas funções, tendo em conta "a penosidade inerente ao exercício da profissão", segundo as estruturas sindicais.



A ideia da paralisação partiu inicialmente de um movimento de enfermeiros que recolheu já mais de 360 mil euros num fundo destinado a compensar os profissionais que ficarão sem salário.