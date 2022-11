A greve dos trabalhadores da CP e das Infraestruturas de Portugal, esta quarta-feira, levou ao caos no trânsito e ao congestionamento das principais vias da Grande Lisboa.No eixo norte-sul, o trânsito manteve-se lento desde a zona de Campolide, em Lisboa, até ao acesso à ponte 25 de Abril. As filas na ponte prolongam-se até à zona do Feijó, em Almada.Na IC19, o trânsito também circulou lento, em ambos os sentidos, entre Monsanto e Alfragide.