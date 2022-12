O ano de 2023 vai começar com as escolas em ebulição devido aos protestos dos professores, com os sindicatos a optarem por endurecer a luta. A insatisfação já latente na classe atingiu níveis mais elevados com as propostas do Ministério da Educação (ME) de alteração aos concursos, que preveem que sejam os diretores a distribuir localmente os docentes pelas escolas.









