Falta de médicos fecha blocos operatórios no Algarve

A greve dos médicos provocou esta terça-feira a paragem dos blocos operatórios nos hospitais do Algarve, que só estão a funcionar para doentes urgentes, disse fonte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) no Algarve.

Num balanço a meio da manhã o secretário regional do SIM, João Dias, adiantou que 90% dos profissionais aderiram à greve na região, com impacto nas cirurgias marcadas e consultas externas nos hospitais de Faro e Portimão.

"Em termos de cirurgias programadas, os blocos operatórios estão parados, só se realizando cirurgias urgentes ou de doentes oncológicos, ao abrigo dos serviços mínimos", revelou o dirigente sindical aos jornalistas.