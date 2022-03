Gripe das aves obriga a 230 mil abates em Portugal

Agripe aviária já obrigou ao abate de milhares de aves, após terem sido infetadas pelo vírus. São cerca de 230 mil, entre galinhas, perus, patos, gansos, gaivotas e faisões e cegonhas, diz a a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Os casos foram detetados em várias localidades nas zonas do Centro e Sul do País, em 17 focos de infeção.



O primeiro caso foi descoberto em novembro de 2021, numa capoeira doméstica no concelho de Palmela, em Setúbal, mas entretanto já houve outros registos nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Beja e Faro. A DGAV já alertou para o "elevado risco" de disseminação da gripe das aves, após ter sido confirmado um caso numa cegonha-branca em Silves. "Este foco evidencia o elevado risco de disseminação da gripe aviária de alta patogenicidade no País. Tendo em conta que se trata de um animal selvagem, não foram definidas zonas de restrição", diz a DGAV.





Dos 17 focos de infeção detetados, cinco são de aves selvagens e 12 são de aves domésticas, não só em explorações comerciais de perus, galinhas e patos, mas também numa coleção privada de aves e capoeiras cosméticas.Perante estes casos, as medidas de controlo estão a ser implementadas e incluem a inspeção dos locais onde foi detetada a doença, abate dos animais infetados, bem como a notificação das explorações com aves nas zonas de proteção num raio de três quilómetros em redor do foco e de vigilância num raio de 10 quilómetros em redor do foco.O foco mais recente de gripe aviária foi detetado esta segunda-feira numa exploração de detenção caseira, na freguesia de Odivelas, concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.Segundo o Ministério da Agricultura, ainda não foi recebido qualquer pedido de indemnização por parte dos produtores afetados ao abrigo de um despacho assinado em fevereiro para este efeito.A DGAV apelou a todos os detentores de aves para que cumpram as medidas de biossegurança e boas práticas de produção avícola, reforçando os procedimentos de higiene.