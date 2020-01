Gripe deixa reservas de sangue em baixa

As reservas de cinco dos oito grupos de sangue existentes estão no limite mínimo de quatro dias, divulgou o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A epidemia de gripe que atinge o País é a principal responsável pela carência de sangue dos tipos A-, O+/-, B- e AB-.

"Durante o mês de janeiro, regista-se o valor anual mais baixo das reservas de sangue. Para esta situação contribuem, nomeadamente, as ...

