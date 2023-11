Gripe leva Papa a rezar Angelus dominical a partir da sua residência

O Papa Francisco rezará o Angelus dominical na capela da sua residência no Vaticano e não na varanda do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, como habitualmente, devido à gripe que obrigou a cancelar a agenda de sábado.

"Às 12:00, o Papa Francisco recitará o Angelus via conexão a partir da capela da Casa Santa Marta. A oração será transmitida ao vivo pela televisão e nos ecrãs da Praça de São Pedro", informou a Santa Sé em comunicado.

No sábado, o Vaticano anunciou que a agenda do pontífice para esse dia tinha sido cancelada devido ao "ligeiro estado gripal" do Papa.