Groundforce apela a "acordo que viabilize pagamento aos trabalhadores"

A Groundforce apelou este domingo para que seja alcançado "um acordo que viabilize o pagamento do que é devido aos trabalhadores" da empresa, em greve este fim de semana, que contou com uma adesão de 81,2% no aeroporto de Lisboa.

"Atendendo ao facto de algumas estruturas sindicais terem já enviado pré-avisos de greve entre os dias 30 de julho e 02 de agosto, a Groundforce considera fundamental que se chegue rapidamente a um acordo que viabilize o pagamento do que é devido aos trabalhadores", escreveu a empresa, em comunicado.

Desta forma, a Groundforce pede "à TAP [Transportadora Aérea Portuguesa] e aos sindicatos que retomem o diálogo nos próximos dias, evitando que a situação vivida este fim de semana nos aeroportos nacionais se repita no final do mês".