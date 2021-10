Foi condenada a uma pena de prisão suspensa, de quatro anos e seis meses, a empregada doméstica que simulou o próprio sequestro para conseguir roubar a patroa abastada, de 93 anos, em junho do ano passado, na Foz do Douro, Porto.Esta quinta-feira, no Tribunal de S. João Novo, foram ainda condenados os seus cúmplices, dois homens, a penas efetivas - um a cinco anos e quatro meses de prisão, e outro a seis anos e um mês.