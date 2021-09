A ministra da Saúde, Marta Temido, foi esta quinta-feira confrontada por um grupo de enfermeiros, na Figueira da Foz, durante a campanha pelo Partido Socialista.



A ‘espera’ acontece um dia depois de os presidentes dos sete sindicatos de enfermagem terem comparecido no Ministério da Saúde para entregar um documento reivindicativo, conjunto. Não foram recebidos. Num vídeo, partilhado pela bastonária, Ana Rita Cavaco, os enfermeiros dizem: “Não nos vire as costas. Receba-nos!”. Temido esclareceu que não estava no papel de ministra.