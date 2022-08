Um grupo de golfinhos foi esta segunda-feira avistado na praia da Fonte da Telha, em Almada.

Em dia feriado, e de fim de semana prolongado, com centenas de pessoas no areal, os mamíferos aquáticos não se mostraram preocupados por estarem a ser observados e fizeram as delícias de quem estava ao banho no momento.

Imagens enviadas ao CM/CMTV mostram o grupo de golfinhos, muito perto da costa da praia da Fonte da Telha e junto a alguns banhistas que estavam a aproveitar o dia de sol.