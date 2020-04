Grupo de sete amigos serve refeição quente para os mais carenciados em Palmela

Esta quinta-feira, em menos de uma hora, o grupo Tertúlia Os Amigos da Quinta serviu cerca de 60 refeições quentes aos mais carenciados da freguesia da Quinta do Anjo, em Palmela. O grupo de sete amigos completou a terceira semana de uma iniciativa solidária que está a ajudar várias famílias da Quinta do Anjo.



"As pessoas agradecem muito o projeto. As pessoas estão esquecidas e olham para nós como uma ajuda muito grande nestes tempos em que muitos passam dificuldades até para comer", explica Miguel Reizinho.





Em tempos de pandemia Covid-19, a Sociedade de Instrução Musical da Quinta do Anjo está de portas abertas todas as quintas-feiras para oferecer às famílias mais necessitadas uma refeição quente e um saco de produtos não perecíveis.