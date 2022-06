Grupo de trabalho sobre metadados quer apresentar resultados à 1.ª Comissão até 13 de julho

O grupo de trabalho parlamentar que está a trabalhar nos diplomas sobre metadados quer apresentar resultados à Comissão de Assuntos Constitucionais até 13 de julho, cumprindo o objetivo definido de ainda aprovar uma iniciativa até ao verão.

A metodologia foi proposta esta quarta-feira na primeira reunião do grupo de trabalho pelo coordenador, o social-democrata André Coelho Lima, com o acordo de todas as bancadas presentes.

"É um objetivo consensual que possamos, até ao encerramento dos trabalhos em julho, levar o ou os diplomas a plenário novamente, o objetivo é esse, tendo em conta a urgência da matéria", afirmou Coelho Lima, na reunião.