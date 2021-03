Cem potenciais dadores de sangue inscreveram-se para a recolha promovida este domingo pelo Grupo Motard São Rafael nas Caldas da Rainha, tendo 86 podido efetivamente ajudar a colmatar as necessidades dos hospitais.A ação, mesmo em tempo de pandemia, registou um aumento de dádivas. “Foi o nosso recorde. No início da pandemia notou-se que as pessoas tinham um certo receio, porque havia um desconhecimento do que aí vinha, mas verificou-se que é possível dar sangue sem colocar as pessoas em risco e tem havido bastante adesão nas nossas iniciativas”, disse Paulo Gomes, presidente do grupo motard. Segundo apontou, “há menos pessoas a irem aos hospitais dar sangue, com medo da pandemia, mas o sangue continua a ser necessário”, frisa.