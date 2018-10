Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo ‘secreto’ confessou praxe violenta a colegas

Alunos foram agredidos enquanto estavam despidos na Serra da Estrela.

Por Francisca Genésio | 08:52

O grupo ‘secreto’ que, na semana passada, agrediu dois ‘caloiros’ do curso de Ciências Biomédicas da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, durante uma praxe confessou o episódio ao órgão que lidera as atividades.



Os jovens contaram que fazem parte de uma ‘seita’, criada há mais de 10 anos e que o ritual de iniciação é sempre o mesmo: convidam "dois a quatro alunos" para sair à noite e levam-nos "escondidos nas capas do traje" de carro para a serra da Estrela, sem saberem onde estão.



Ali, obrigam-nos a despirem-se e fazem perguntas. Sempre que erram, são agredidos. Acabada a praxe, é feito um pacto de silêncio e seguem-se ‘missões’ que duram até ao fim do ano letivo, para que possam integrar a "seita". Um dos desafios passaria por "arranjar fotografias de colegas nuas que depois são colocadas num grupo privado" numa rede social, contou ao CM um aluno.



PORMENORES

Envolvidos são ameaçados

O grupo ‘secreto’ registava num livro todas as praxes que realizava, com o nome dos envolvidos. Os alunos dizem estar a ser ameaçados pelos fundadores da ‘seita’ para não entregarem as provas. Tinham um código de praxe à margem das atividades que decorrem habitualmente.



Universidade faz queixa

A UBI vai fazer uma investigação interna e apresentar queixa ao Ministério Público. Ao CM, sublinhou que "provando-se os factos", a sanção pode chegar à "interdição da frequência da UBI durante 5 anos".