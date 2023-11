Grupo Würth e Fundação Würth doam 50 milhões de euros para investigação sobre cancro na Fundação Champalimaud

O Grupo Würth e a Fundação Würth disponibilizarão um total de 50 milhões de euros para financiar a investigação de combate ao cancro do pâncreas na Fundação Champalimaud.O financiamento concedido pelo Grupo Würth e pela Fundação Würth, sem fins lucrativos, destina-se a apoiar a investigação sobre o cancro do pâncreas. Este tipo de cancro continua a ser um dos mais mortais e, ao mesmo tempo, um dos menos investigados.A investigação é dirigida pelo Prof. Dr. Markus W. Büchler, um médico de renome mundial na área da investigação e cirurgia do cancro do pâncreas. Médicos e cientistas juniores e seniores trabalham em conjunto no centro de investigação para acelerar os avanços críticos na investigação e para permitir que os médicos de todo o mundo derrotem esta doença perigosa."Estamos muito gratos pelo apoio do Grupo Würth e da Fundação Würth, sem fins lucrativos, uma vez que facilita muitos anos de investigação sobre o cancro. Esta subvenção vai ajudar-nos a fazer novos progressos e a prestar melhores cuidados aos doentes com cancro do pâncreas em todo o mundo", afirma Leonor Beleza.A presidente da Fundação Champalimaud participou no Conselho dos Curadores onde estiveram presentes a Rainha Emérita de Espanha, Sofia; e o antigo Presidente da República, Cavaco Silva.