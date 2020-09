Grupos apanhados a beber nas ruas da Baixa do Porto

Todas as noites, a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem sido mobilizada para várias artérias da baixa da cidade do Porto, resultando vários autos nos últimos dias no âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença COVID-19.



A zona histórica da cidade tem sido uma das mais procuradas pelos jovens, que não cumprem as normas impostas pela DGS.





Esta sexta-feira, na ação realizada entre as 22h00 e as 02h30, junto à zona da Cordoaria, resultaram 20 autos de contraordenação por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, segundo avançou a PSP do Porto ao

Já no último fim de semana foram desenvolvidas 103 ações de sensibilização/ fiscalização das quais resultaram 264 pessoas fiscalizadas e quatro estabelecimentos encerrados, assim como sete autos de contraordenação por incumprimento do horário de encerramento de estabelecimento de restauração e 24 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A PSP reforça que, tendo em conta a situação epidemiológica, irá continuar a fazer ações de fiscalização.