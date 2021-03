Grupos enchem jardim da Cerca da Graça em Lisboa após hora de recolher

View this post on Instagram A post shared by Reuben Cordeiro (@travelguruom)

O Jardim da Cerca da Graça, em Lisboa, encheu-se de grupos de pessoas durante este fim de semana de sol. Apesar da ilusão de algum distanciamento físico, a falta de máscara, o consumo de bebidas alcoólicas e a enchente que se registou após a hora de recolher obrigatório não deixou os moradores que têm vista para o jardim indiferentes."Não aprendem nada", revelou aouma jovem que relata que este é um cenário comum naquele espaço e que acumula cada vez mais pessoas com o avançar dos dias de bom tempo. A verdade é que a leitora enviou aoum vídeo dos grupos que se iam formando naquele parque, cerca das 14h00 de domingo (uma hora após o dever de recolhimento devido às medidas impostas no Estado de Emergência relacionado com a Covid-19), e realmente o jardim começava a ganhar "forma" de piquenique comum.Mais tarde, surgiram as fotografias partilhadas pelos internautas nas redes sociais e, com elas, descrições como "O apelo do sol é o que é" ou "Depois de três meses confinados, é suficiente".