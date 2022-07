Guarda cria condições para apoiar agricultores no fornecimento de água para os animais devido à seca

O município de Almeida, no distrito da Guarda, está a criar condições para apoiar os agricultores do concelho no fornecimento de água para os animais das explorações pecuárias, disse esta terça-feira o presidente da Câmara.

Segundo António José Machado, a seca que afeta a zona raiana está a ter efeitos nas explorações pecuárias e é transversal a todo o território concelhio.

O presidente da Câmara Municipal de Almeida disse hoje à agência Lusa que no mês de abril o município iniciou um plano de apoio aos agricultores, mas, após a queda de precipitação, a iniciativa foi suspensa.