Os guardas-florestais do SEPNA/GNR vão estar em greve, no próximo domingo, dia que marca o início da época da caça em terrenos ordenados. Reivindicam a "definição da tabela remuneratória específica para a carreira profissional", bem como a consagração dos suplementos remuneratórios e autonomia da carreira.A partir do dia 21 passa a ser permitida a caça do pato-real, galeirão, galinha-d’água, pombo-da-rocha, bravo, torcaz, pega-rabuda e gralha-preta.