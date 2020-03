Guardas portugueses reclamam por equipamentos de proteção e condições dignas

Como é visível na Fronteira entre Vila Verde de Ficalho e Rosal de la Frontera. os militares não têm qualquer tipo de equipamento, nem condições dignas para, por exemplo, irem à casa de banho. Nesta fronteira, apenas às 18 horas desta terça-feira foi instalado um posto móvel.

Segundo indicação do Comando Geral da GNR, os guardas estão também dispensados de usar a sua boina por serem artigos que invariavelmente são colocados em diversos locais e que por isso poderão estar contaminados.

António Barreira, Coordenador da Região Sul da Associação dos Profissionais da GNR, contactado pelo CM, diz ser "lamentável que estes elementos estejam em risco de serem contaminados e que a única medida do Comando é não usarem boina, como medida de Segurança". Este dirigente diz ser "urgente dotar estes elementos de luvas, máscaras, desinfetantes" e os locais de uma casa de banho móvel.





