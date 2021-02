Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.02.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Varão fazia 22 anos naquele dia 9 de dezembro de 1961. À hora de jantar fez a festa com os camaradas com quem vivia há mais de meio ano na Angola distante para onde Salazar os tinha mandado "rapidamente e em força" num discurso à Nação a 13 de abril do mesmo ano."Aí por volta das 22h ou 23h fomos para a patrulha e antes de irmos dissemos ‘quando regressarmos continuamos a festa’, mas não houve mais festa porque o António morreu nessa noite com um tiro na cabeça, a menos de um metro de mim. Acho que foi o ponto de viragem em que eu percebi quão vulneráveis nós éramos. Num momento estava tudo bem e no outro acabou. Num momento a festejar a vida e no outro a chorar a morte. Esse momento marcou-nos, não havia como não marcar", recorda, hoje com 81 anos, um dos camaradas de António Varão.