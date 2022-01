Uma fábrica promete criar 15 postos de trabalho numa das zonas mais desertificadas do País. A Câmara de Torre de Moncorvo já sabia do projeto há dois anos, mas nunca alardeou a notícia, nem sequer em ano de eleições Autárquicas. "Se não tivéssemos tido acesso à escritura de compra e venda do terreno, continuariam a negar ao longo da campanha", diz Joaquim Ribeiro, proprietário agrícola e ex-candidato à Assembleia Municipal pelo Movimento de Moncorvenses.