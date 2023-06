Guerra de médicos no Hospital de Santa Maria em Lisboa

As obras no bloco de partos do Hospital de Santa Maria, que deve ser encerrado no início de agosto, e a mudança para São Francisco Xavier (HSFX), abriram uma guerra de médicos.Mais de 30 profissionais enviaram uma carta à administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e à direção do Serviço Nacional de Saúde a contestar o projeto e questionando a capacidade das instalações do HSFX. Alguns ameaçam sair para o setor privado.Os médicos denunciam que foram pressionados a aceitar colaborar com o HSFX sem saber as condições.A contestação levou ao afastamento do diretor de serviço, Diogo Ayres de Campos, que considera que a estratégia do SNS para lidar com a falta de recursos humanos usa "os profissionais de saúde quase como meros peões de um jogo de xadrez, movimentados para taparburacos aqui e ali".O novo diretor de Obstetrícia, Alexandre Valentim Lourenço, defende o plano e considera que o hospital vai ficar "mais robusto", aumentando a capacidade da maternidade.