A Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro, no Brasil, reuniu 3,7 milhões de jovens para ver o Papa. Em Cracóvia, na Polónia, juntaram-se 1 milhão e 200 mil em 2016, e no Panamá em 2019 foram 800 mil os participantes. No próximo ano é a vez de Lisboa acolher, entre 1 e 6 de agosto de 2023, este evento de jovens de todo o Mundo com o Papa, mas o contexto atual torna difícil prever o número de jovens que acorrerão à capital portuguesa para o efeito.









