Estalou a guerra pelo poder no Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), com troca de acusações entre os dirigentes. A disputa pode acabar em tribunal.



Um grupo de mais de 200 sócios afetos a André Pestana requer a marcação de uma assembleia geral extraordinária para destituir a atual direção, alegando que os dirigentes “têm dificultado o exercício do sindicalismo democrático e combativo”.









Ver comentários