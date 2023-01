Guillermo Soler Calero assume cargo de diretor-geral da Endesa em Portugal

Guillermo Soler Calero é o novo diretor-geral da Endesa em Portugal, sucedendo no cargo a Nuno Ribeiro da Silva, adiantou o grupo, num comunicado esta segunda-feira divulgado.

"Guillermo Soler Calero, atualmente diretor comercial do negócio residencial da Endesa (B2C) em Portugal, foi nomeado novo diretor-geral da Endesa em Portugal", destacou a empresa.

O novo líder da empresa em Portugal é licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Internacional da Catalunha. "O gestor de 51 anos desenvolveu a maior parte da sua carreira profissional em cargos de responsabilidade na Endesa, tanto em Espanha como em Portugal", destacou a elétrica, na mesma nota.

Segundo a Endesa, "chegou a Portugal em 2001 como diretor dos canais indiretos no mercado liberalizado", tendo "acumulado um elevado nível de conhecimento e experiência bem-sucedida na gestão de equipas e negócios".

Com esta nomeação, "a Endesa reforça o seu compromisso como uma empresa chave no desenvolvimento da transição energética em Portugal", garantiu, recordando que "no ano passado, a empresa foi adjudicatária no primeiro concurso da Transição Justa em Portugal, e na Península Ibérica como um todo, para o encerramento da central elétrica a carvão Pego".

"A proposta de desenvolvimento renovável, que inclui o maior projeto de baterias da Europa e um plano de apoio socioeconómico, representa um investimento de 600 milhões de euros e é o principal marco de crescimento da empresa no país ao longo dos próximos anos", garantiu o grupo.

Segundo a Endesa, "a este projeto juntam-se os projetos solares obtidos em 2020 no Algarve (o primeiro desenvolvimento fotovoltaico da Endesa com baterias na Península Ibérica) e em 2022 na barragem do Alto Rabagão (também o primeiro projeto solar flutuante da empresa hibridizado com energia eólica e baterias na Península Ibérica)".

O grupo lembrou ainda que dispõe "em carteira 3.000 MW [megawatts] de energia renovável a desenvolver durante a presente década em Portugal".

Por outro lado, "Soler Calero irá ainda consolidar a posição competitiva e inovadora no negócio comercial, tanto no segmento residencial como no empresarial, que terminou 2022 com um total de 677.000 clientes de eletricidade e gás".