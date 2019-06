Guimarães acolhe corrida solidária de apoio à bebé Matilde. Menina continua internada

Guimarães vai acolher no próximo dia 6 de julho uma corrida solidária a favor da pequena Matilde, a bebé de dois meses que precisa de cerca de dois milhões de euros para conseguir obter um medicamento para sobreviver.As inscrições na corrida custam um euro e a totalidade do dinheiro arrecadado será revertido a favor da bebé.A iniciativa foi realizada pelo clube de ginástica Guimagym, juntamente com o seu Departamento de Pais.Recorde-se que Matilde sofre de uma doença rara, conhecida por Atrofia Muscular Espinhal - AME Tipo I.

Matilde, a bebé que precisa de um medicamento de 1,9 milhões de euros para sobreviver, está internada desde quarta-feira. Apesar de ter passado bem a noite, os pais partilharam esta sexta-feira com os seguidores da página da bebé que a menina teve de ser internada nos cuidados intensivos.

Na publicação partilhada na página de Facebook de Matilde, pode ler-se que a menina ficou "muito aflita da respiração" e, por causa disso, teve de ir para os cuidados intensivos.

"Agora estou estável, mantenho o antibiótico e máscara de oxigénio para poder recomeçar o tratamento que me vai dar mais tempo até conseguirmos a cura", pode ler-se na publicação.

"A nossa luta continua e o tempo foge a passos largos", dizem Miguel e Carla, pais da bebé.