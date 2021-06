Guimarães despede-se de Neno com aplausos e lágrimas. Veja as imagens

Foi uma cidade de luto a que este domingo se despediu de Neno. O velório do embaixador do Vitória Sport Clube, que morreu na quinta-feira à noite, em Guimarães, vítima de morte súbita, decorreu este domingo, desde as 09h00, no Estádio D. Afonso Henriques, na Cidade Berço. Mas já no sábado, milhares de admiradores do carismático guarda-redes lhe prestaram homenagem num memorial criado em frente ao estádio.O funeral às 17h30, em Guimarães, contou com largas centenas de pessoas à porta da igreja, que aplaudiram ferverosamente Neno no último adeus àquele que se tornou também um símbolo da cidade de Guimarães.