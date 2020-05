Guimarães inicia desconfinamento com reabertura de cemitérios, parques de lazer e ecovia

A Câmara de Guimarães anunciou hoje a reabertura, a partir de segunda-feira, dos parques de lazer, ecovia, biblioteca e arquivo municipais, no âmbito do plano de desconfinamento do concelho.

Em comunicado, o município do distrito de Braga acrescenta que os cemitérios reabrem já na sexta-feira, com medidas restritivas.

"As medidas assumidas pelo município de Guimarães procuram corresponder à necessidade de retoma da prestação de serviços públicos em condições que não prejudiquem a contenção da pandemia, pelo que a sua manutenção, restrição ou expansão ficarão sempre condicionadas à evolução da situação epidemiológica local, ao parecer da Comissão Municipal de Proteção Civil e às orientações nacionais pertinentes que se venham a suceder nas próximas semanas", refere o comunicado.

Os cemitérios municipais passam a funcionar de segunda-feira a sábado, das 08:30 às 17:00, sendo obrigatório o uso de máscara.

O acesso é limitado a 20 pessoas no cemitério de Monchique e a 30 no da Atouguia.

É proibida a partilha de materiais de limpeza e obrigatório o distanciamento social de quatro metros, no mínimo.

Nos funerais, só podem estar 15 pessoas, exceto naqueles em que esta limitação impossibilite a presença de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Nos cemitérios das freguesias, aplicam-se as regras de utilização definidas no Conselho de Ministros de 30 de abril, devendo as juntas "adotar medidas mais restritivas adequadas à sua realidade".

Os parques de lazer devem ser utilizados apenas para a realização de caminhadas e corridas, mantendo-se um distanciamento social de quatro metros, no mínimo.

Na ecovia, o distanciamento social a manter é o mesmo, sendo ainda proibidas a aglomeração de pessoas e a utilização das zonas de descanso.

A Biblioteca Municipal Raul Brandão e respetivos polos abrem apenas para empréstimo domiciliário ou devolução de documentos e com marcação prévia.

O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta permite consulta presencial, "se absolutamente imprescindível" e apenas mediante atendimento individual por marcação com antecedência de 24 horas, limitado a 75 minutos por pessoa e a uma pessoa por mesa.

É obrigatório o uso de máscara, sendo igualmente necessário manter o distanciamento social e cumprir a etiqueta respiratória.

A Pista de Atletismo Gémeos Castro poderá ser utilizada apenas por atletas de alta competição, com marcação prévia e sem uso de balneário.

Paralelamente, e também a partir de segunda-feira, acabará a suspensão de pagamento em parcómetros e parques de estacionamento explorados pela empresa municipal Vitrus.

A partir de 18 de maio, há autorização para ocupação de espaço público com esplanadas, de acordo com as normas e número a definir pelo Governo.

Haverá ainda permissão para realização de pequenos mercados de venda de produtos alimentares nas feiras retalhistas.

Entretanto, continuarão encerrados, até data a definir mediante as orientações do Governo, das autoridades de Saúde e da Comissão Municipal de Proteção Civil, equipamentos municipais como a Casa da Memória, Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, postos de turismo, Centro de Ciência Viva, Mercado de Antiguidades e de Segunda Mão, bebedouros, tanques públicos, equipamentos desportivos municipais, circuitos de manutenção, parques infantis e piscinas.

Continuam suspensos, igualmente até data a definir, todos os eventos, atividades e projetos municipais que potenciem a concentração de pessoas.

